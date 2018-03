Por Rodrigo Viga Gaier e Camila Moreira

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A produção da indústria do Brasil iniciou 2018 com a queda mais forte em dois anos e pior que o esperado em janeiro devido ao ajuste na fabricação de veículos, indicando uma recuperação menos intensa da economia no início do ano.

A produção industrial encolheu 2,4 por cento em janeiro na comparação com dezembro, informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), interrompendo quatro meses de expansão e na a leitura mais fraca desde fevereiro de 2016 (-2,5 por cento).

O resultado também foi pior do que a expectativa em pesquisa da Reuters de queda de 1,90 por cento, mas de acordo com o economista do IBGE André Macedo, não representa reversão da trajetória de crescimento lento e gradual da indústria.

"Parece ser um ajuste, uma acomodação do setor que mantém sua velocidade moderada. Não se espera reversão de tendência em 2018, mas será naquele ritmo (gradual) conhecido e esperado", disse ele.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, a produção industrial cresceu 5,7 por cento, ante projeção de alta de 5,85 por cento.

A indústria terminou 2017 estagnada segundo os dados do Produto Interno Bruto (PIB) divulgados na semana passada, tendo perdido fôlego no quarto trimestre em relação aos três meses anteriores.

A principal influência negativa em janeiro foi a queda de 7,6 por cento na produção de veículos automotores, reboques e carrocerias, após avanço de 9,1 por cento em dezembro na comparação mensal.

Isso levou a categoria de Bens de Consumo Duráveis a registrar no primeiro mês do ano recuo de 7,1 por cento na produção, queda mais intensa desde março de 2017 (-7,5 por cento).

Já a fabricação de Bens Intermediários caiu 2,4 por cento, enquanto a de Bens de Capital, uma medida de investimento, recuou 0,3 por cento em janeiro. A única categoria a apresentar ganhos foi a de Bens de Consumo Semi e não Duráveis, de 0,5 por cento.

A atividade industrial mostrou queda generalizada, com 19 dos 24 ramos pesquisados encolhendo, de acordo com o IBGE.

A inflação e os juros baixos devem favorecer a indústria brasileira neste ano, ao estimularem o consumo. Em fevereiro, a confiança do setor voltou a subir, de acordo com sondagem da Fundação Getulio Vargas (FGV), em meio à alta disseminada da utilização da capacidade.

Veja abaixo os resultados da produção industrial em janeiro passado(%):

Categorias de Uso Mensal Anual Acumulado em

12 meses

.Bens de Capital -0,3 +18,3 +6,9

.Bens Intermediários -2,4 +4,2 +1,8

.Bens de Consumo -1,6 +6,2 +3,4

..Duráveis -7,1 +20,0 +14,5

..Semiduráveis e Não Duráveis +0,5 +3,0 +0,9

.Indústria Geral -2,4 +5,7 +2,8

