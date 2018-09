O Indicador de Inflação por Faixa de Renda, divulgado ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), mostrou que o avanço dos preços para a classe média ficou, exatamente, entre o de pobres e ricos nos últimos 12 meses.

No período de um ano encerrado em agosto, a inflação para as famílias brasileiras que vivem com renda média – entre R$ 2251 a R$ 4500 por mês – foi de 3,97%. Já o índice para as famílias de renda alta – superior a R$ 9001 – somou 4,45%, e para as de renda muito baixa – até R$ 900 – ficou em 3,50%. Ou seja, tanto comparado aos mais ricos quanto aos mais pobres, a diferença se aproxima de 0,48 ponto percentual.

De acordo com a porta-voz da pesquisa, os itens que mais afetam a inflação para o estrato intermediário da sociedade são aqueles relacionados à saúde e à educação.

“A mensalidade do colégio particular e o preço do plano de saúde pesam muito mais no orçamento mensal da classe média que no dos ricos, que têm mais recursos, e no dos pobres, que usam serviços públicos”, afirma Maria Andreia Parente Lameiras, técnica de planejamento e pesquisa do Ipea.

Segundo ela, o avanço dos preços desses itens foi relativamente alto no primeiro semestre, o que colocou a inflação da classe média acima do índice para faixas mais baixas, que dá maior peso para os gastos com alimentação.

“Com a exceção do mês de junho, em que a greve dos caminhoneiros colaborou para encarecer alguns alimentos, tivemos vários meses favoráveis para os preços que mais afetam a baixa renda no Brasil”, afirma a especialista.

Em agosto, por exemplo, ficaram mais baratos os tubérculos (-9,7%) e carnes (-1,5%).

Sobre o índice dos ricos, Maria Andréia afirma que têm peso maior os gastos com artigos menos acessíveis para o resto da população, como recreação, estética e alimentação fora do domicílio. “Esses itens são os que ficaram mais caros nesse período [analisado pela pesquisa], o que explica a inflação mais alta para a faixa de renda mais elevada”, diz ela.

As outras classes seguiram a mesma tendência. Na renda baixa – com ganhos entre R$ 901 a R$ 1350 por mês – o índice foi de 3,69%. Na renda média-baixa – entre R$ 1351 e R$ 2250 – ficou em 3,91%. Na renda média-alta – de R$ 4501 a R$ 9000 – somou 4,32%.

Os especialistas consultados pelo DCI apostam que a distância entre a inflação de ricos e pobres deve diminuir nos próximos meses. Com isso, ambas se aproximariam do índice da renda média.

Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV), André Braz afirma que a taxa de câmbio deve influenciar os preços de alimentos, elevando os índices que medem os preços para os mais pobres no Brasil.

“O avanço do dólar encarece várias commodities, como a soja, o milho e o trigo. Esta última, por exemplo, tem efeito sobre os preços do pão, do macarrão e do biscoito, todos bastante presentes no consumo dos mais pobres”, diz ele.

Já Maria Andréia cita o período de entressafra de outros produtos básicos, que costumam ficar mais caros nessa época. Além disso, ela afirma que o frete dos caminhões pode ter como consequência o encarecimento de alimentos.

No caso dos mais ricos, a taxa de câmbio também deve fortalecer a inflação, diz André. “A desvalorização do real pesa muito para os combustíveis, como a gasolina, que têm maior presença na cesta de consumo da renda alta.”

Entretanto, segue ele, a manutenção de um patamar baixo para os preços de serviços deve impedir que os índices das faixas mais abastadas subam nos próximos meses. “Como os efeitos da recessão ainda estão presentes, os serviços não devem mudar muito.”

A fraqueza da economia brasileira também deve impedir um aquecimento do mercado de bens duráveis, como carros e eletrodomésticos, o que colabora para manter os índices dos mais ricos em uma trajetória estável, complementa André. “As pessoas ainda têm medo do desemprego, o que freia a busca por esses produtos.”

Ao falar sobre as tendências para o ano que vem, os especialistas afirmam que o resultado das eleições presidenciais deve ser determinante para a trajetória dos preços, principalmente por causa do impacto que a votação deve ter sobre a trajetória câmbio.

O indicador do Ipea por faixa de renda é feito com base nos dados colhidos pelo Sistema Nacional de Índice de Preços ao Consumidor, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse sistema também é responsável pela medição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), cálculo oficial da inflação no País, que avançou 4,19% nos últimos 12 meses.