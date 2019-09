Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O Banco Central destacou que a inflação acumulada em 12 meses deve recuar, mas voltará ao fim do ano para níveis próximos aos observados até agosto, reiterando mensagem de que há espaço para novo afrouxamento na taxa básica de juros, mesmo com o movimento recente do câmbio.

Em agosto, a inflação oficial medida pelo IPCA chegou a 3,43% no acumulado em 12 meses, acelerando ante o patamar de 3,22% exibido até julho, mas ainda com larga margem em relação à meta de 4,25% para este ano, com margem de 1,5 ponto para mais ou para menos.

"Essa trajetória de curto prazo (para a inflação) reflete, dentre outros fatores, comportamento benigno de alguns componentes mais voláteis da inflação e dinâmica da inflação importada, cujos vetores altistas têm sido moderados pela trajetória de preços externos", assinalou o BC em sua ata do Comitê de Política Monetária (Copom), publicada nesta terça-feira.

Entre a decisão de julho do Copom e a tomada pelo colegiado na quarta-feira passada, o dólar subiu cerca de 7,5% frente ao real. Mas o BC, na ata, buscou relativizar eventual impacto nesse sentido ao mencionar que os vetores altistas da inflação importada têm sido, de certa forma, contrabalançados.

Em meio a este cenário, o BC cortou a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual na semana passada, a 5,50% ao ano, dando sequência ao ciclo de queda de juros, processo que indicou que deve seguir adiante diante da débil recuperação econômica.

A mensagem foi repetida nesta manhã, com o BC lembrando que seus cenários, partindo de premissas diferentes, contêm projeções para a inflação abaixo ou ligeiramente abaixo da meta para 2020, considerado o horizonte relevante para a política monetária.

De olho nessas estimativas, inclusive, várias instituições financeiras já haviam diminuído as projeções para o juro básico para abaixo de 5% este ano, como XP Investimentos, Citi, Bradesco, BofA, Santander Brasil, BNP Paribas e Credit Suisse.

No relatório Focus divulgado na véspera, as instituições que mais acertam as previsões para a Selic foram na mesma toada. O Top 5 de curto prazo reviu a projeção para a taxa básica ao fim de 2019 a 4,75%, pela mediana das estimativas, ante 5,00% na semana anterior. Para 2020, a mediana indica Selic de 4,88%, ante 5,00% na semana anterior.

ECONOMIA

Em relação à evolução da atividade econômica, o BC estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) deve mostrar "ligeiro crescimento" no terceiro trimestre, após ter vindo acima das expectativas no segundo trimestre.

"Os trimestres seguintes devem apresentar alguma aceleração, que deve ser reforçada pelos estímulos decorrentes da liberação de recursos do FGTS e PIS-Pasep – com impacto, em especial, no último trimestre de 2019", prosseguiu o BC.

Quanto ao quadro externo, o BC avaliou que agora está "relativamente favorável" para economias emergentes, ante leitura de que estava benigno antes.

De um lado, BCs de economias centrais -- notadamente nos Estados Unidos -- têm baixado juros. De outro, riscos associados à desaceleração econômica global permanecem e incertezas ligadas a tensões comerciais e geopolíticas podem piorar esse front.

"As incertezas no cenário externo implicam riscos para ativos cuja precificação dependa sobremaneira de um cenário com taxas de juros globais baixas e manutenção do ritmo de crescimento econômico recente", disse o BC, em um alerta novo em sua comunicação.