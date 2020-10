INSS notifica 1,7 milhão de segurados para atualização; veja como

A notificação do INSS começou em setembro com o envio de cartas aos segurados. Cerca de 1,7 milhão de pessoas, entre aposentados e pensionistas, que passam por revisão administrativa precisam enviar documentos atualizados para continuar recebendo os benefícios.

Sendo assim, a atualização cadastral é para evitar fraudes e pagamentos indevidos de benefícios. A revisão tem como base do artigo 69 da Lei 8.212/91.

O cumprimento da exigência pelos segurados tem prazo. Após o recebimento da carta, terão 60 dias para enviar a documentação solicitada pelo Meu INSS ou ainda preferencialmente, já que o envio de cartas é realizado por parceria pelos Correios.

“A parceria com os Correios nos possibilitará uma comunicação efetiva com o beneficiário, especialmente com a disponibilização da carta em meio digital. Desta forma, o INSS espera receber com mais celeridade as documentações exigidas na carta de exigência, o que possibilitará uma resposta mais rápida ao cidadão e, consequentemente, a diminuição de possíveis fraudes e pagamentos indevidos”, afirma o presidente do INSS, Leonardo Rolim, em nota do INSS sobre as notificações.

Vale ressaltar que quem receber notificação e não atualizar os dados, pode correr o risco de suspensão dos benefícios.

Como enviar os documentos

Pelo Meu INSS

Para enviar a documentação, o segurado notificado precisa ter login e senha do Meu INSS (site ou aplicativo). Assim, acessar o sistema e depois disso, solicitar o serviço de “Atualização de Dados de Benefício”. Sendo assim, anexar cópia digitalizada dos seguintes documentos:

CPF;

RG;

Certidão de nascimento ou casamento;

Título de eleitor;

Carteira de Trabalho (CTPS).

Sendo assim, os documentos devem ser do titulas do benefício, procurador ou representante legal.

Presencialmente

Caso o segurado não consiga acessar o aplicativo Meu INSS e, assim, não enviar a documentação por meio digital, ainda deve cumprir a exigência de cadastro. Sendo assim, agendar por telefone 135 e ir até uma agência do INSS. Dessa forma, o beneficiário deve escolher a opção “Entrega de Documentos por Convocação”, quando ligar para o INSS.

Por fim, sem agendamento prévio não há atendimento nas agências do INSS, ou seja, o cumprimento de exigências.

Fique atento

É importante que o segurado mantenha seus dados atualizados junto ao INSS para que possa receber a carta de notificação do INSS. Se houve mudança recente de endereço, por exemplo, basta fazer a atualização pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

