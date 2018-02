O diretor de Relacionamento Institucional do Banco Central, Isaac Sidney, explicou, por meio de newsletter distribuída nesta quinta-feira, 1, pela autarquia, que as instituições financeiras terão até julho deste ano para se adequar à nova norma do BC, que exige a realização de pesquisa de satisfação com clientes atendidos por ouvidorias. Essa determinação foi aprovada na quinta-feira passada, 25 de janeiro, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

"Atualmente, inúmeros bancos já fazem uma avaliação dos serviços prestados por suas ouvidorias, mas não há regulamentação que explique como isso deve ser feito nem que defina como os resultados obtidos deverão ser utilizados", pontuou Isaac, em referência à Resolução nº 4.629, aprovada pelo CMN.

A newsletter informou ainda que, nas próximas semanas, o BC "deverá editar regulamentação complementar para detalhar e padronizar os procedimentos da avaliação dos serviços prestados pelas ouvidorias, assim como definir a periodicidade e a forma da remessa das informações ao Banco Central".