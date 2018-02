Os investimentos diretos não financeiros da China no exterior avançaram 39,7% em janeiro, na comparação com igual mês do ano passado, para US$ 10,8 bilhões, informou nesta terça-feira do Ministério do Comércio. É a terceira alta consecutiva do dado.

O crescimento desses investimentos é em grande medida ajudado por uma alta de 50% nos investimentos feitos nos países envolvidos no projeto da chamada Nova Rota da Seda, informou o governo de Pequim. Não houve novos investimentos em propriedades, entretenimento e clubes esportivos neste mês. Já o investimento no exterior no setor de mineração teve um salto de 792,6%, na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.