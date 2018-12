O Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registrou queda de 0,4% em outubro, ante setembro, o terceiro recuo mensal nesta base de comparação, mostra o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea).

Contudo, nas amostras trimestrais, o indicador segue avançando. Entre agosto e outubro, os investimentos cresceram 3,5% em relação ao trimestre encerrado em julho e avançaram 5,2% contra igual período de 2017.

No ano, a FBCF registrou expansão de 4,6% e, nos 12 meses encerrados em outubro, cresceu 6,8%.

O pesquisador do Ipea, Leonardo Mello de Carvalho, comenta que os números consolidados até outubro indicam uma recuperação ainda gradual dos aportes.

“Os investimentos passam por uma retomada gradual ao longo de 2018, especialmente no setor de máquinas e equipamentos. Já os números da construção civil, por sua vez, seguem estagnados”, ressalta Carvalho.

No trimestre encerrado em outubro, a compra de máquinas por parte das empresas avançou 2,3% contra trimestre encerrado em julho, e cresceu 12,8% na comparação anual. No ano, a alta foi de 16,9% e, em 12 meses, a expansão foi de 16%.

Já os investimentos da construção civil tiveram crescimento zero no ano e em 12 meses. No trimestre finalizado em outubro, houve expansão de 3,2% na margem e elevação de 0,4% na relação anual.

Segundo Carvalho, uma retomada mais forte dos aportes em 2019 dependerá muito da aprovação de reformas estruturais, como a da Previdência Social. “Isso geraria um impacto positivo na confiança dos empresários e, consequentemente, uma elevação dos investimentos”, ressalta o pesquisador do Ipea.

Para Carvalho, isso é importante também para que os projetos de infraestrutura comecem a ser desengavetados e, com isso, alavancar a construção civil, que é um setor com capacidade de empregar um contingente expressivo de trabalhadores. Situação que, por sua vez, gera renda e, portanto, movimenta a indústria.

De qualquer forma, Carvalho avalia que, como os últimos anos foram muito negativos para a construção civil, qualquer movimentação que ocorra no próximo ano já gerará um resultado muito positivo ao menos nos indicadores.

O coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Ricardo Balistiero, comenta que os dados do Ipea confirmam o processo de recuperação lento da forte recessão vivida pelo Brasil entre 2015 e 2016.

Na avaliação dele, a retomada dos investimentos em 2019 continuará ocorrendo de forma gradual, dada a elevada ociosidade da capacidade das empresas. Para Balistiero, boa parte das indústrias não deve realizar compras significativas de máquinas e equipamentos ao longo do próximo ano, mas, sim, continuar utilizando ao máximo o que puder os ativos já adquiridos pela empresa.

“Mesmo com elevação da confiança dos empresários, o cenário mais positivo do mercado para o crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] se encontra abaixo de 3% e, isso, não é toa. As instituições financeiras reconhecem as dificuldades de aprovação das reformas”, comenta Balistiero.

Para o especialista do IMT, a provação da reforma da Previdência Social deve, sim, melhorar a confiança das empresas, o que será bom para os investimentos. Porém, do ponto de vista fiscal, os efeitos positivos não serão imediatos.

“A aprovação mostrará a capacidade de articulação do presidente com o Congresso Nacional, porém a resolução do fiscal virá no médio e no longo prazo”, diz Balistiero.

O indicador de FBCF do Ipea já havia registrado queda em agosto (-2,9%) e setembro (-0,4%). Segundo Carvalho, isso ocorreu pelo forte crescimento ocorrido em julho, que foi influenciado pela baixa base de comparação nos meses anteriores, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros. “Os números da margem são voláteis”, afirma o pesquisador.

Segundo dados divulgados na última sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a FBCF cresceu 7,8% no terceiro trimestre deste ano, em relação a igual período de 2017.

Segundo o IBGE, a magnitude deste avanço é justificada pela incorporação de bens destinados à indústria de óleo e gás decorrente de modificações no regime Repetro. Já no acumulado do ano até setembro, os investimentos cresceram 4,5%. Em relação ao segundo trimestre, o indicador mostrou crescimento de 6,6%. Neste mesmo período, o PIB brasileiro aumentou 0,8%.