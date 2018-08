O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, atingiu 0,47% na segunda quadrissemana do mês, após 0,37% na anterior, conforme a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Dos sete grupos que integram o IPC-Fipe, cinco apresentaram avanço em suas taxas entre a primeira leitura e a segunda medição de agosto: Habitação (1,54% para 1,68%); Alimentação (-0,55% para alta de 0,48%); Despesas Pessoais (0,06% para 0,37%); Saúde (1,13% para 1,22%); e Vestuário (-0,04% para taxa zero).

Em contrapartida, os conjuntos de preços de Transportes (-0,33% para -0,43%) e de Educação (0,29% para 0,22%) apresentaram resultados inferiores na segunda quadrissemana em relação à anterior.

Destaques

Os gastos com preços administrados foram os que mais pressionaram o IPC do período, que leva em consideração os últimos 30 dias terminados na quarta. O destaque mais uma vez ficou por conta de energia elétrica, com variação positiva de 10,98%, com contribuição de 0,37 ponto porcentual na alta do IPC.

Em seguida, aparece contrato de assistência médica, com elevação de 2,13% e influência de 0,07 ponto porcentual. Ainda dentro dos monitorados, pressionaram a inflação paulista água/esgoto (3,08%), com participação de 0,05 ponto, e gás de botijão (3,04%), influenciando o IPC em 0,03 ponto.

Já a cebola entrou na lista das principais influências negativas do IPC, ao apresentar recuo de 29,66%, contribuindo com -0,06 ponto porcentual. Também entraram nesta coluna outros alimentos: batata (-11,50%), com contribuição de -0,03 ponto, e frango (-2,59%), dando alívio de 0,03 ponto.

Também fazem parte deste grupo gasolina (-1,53%), com descompressão de -0,04 ponto porcentual, e etanol (-6,97%), com influência negativa de 0,04 ponto porcentual.

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira segunda quadrissemana do mês:

- Habitação: 1,68%

- Alimentação: 0,48%

- Transportes: -0,43%

- Despesas Pessoais: 0,37%

- Saúde: 1,22%

- Vestuário: 0,00

- Educação: 0,22%

- Índice Geral: 0,47%