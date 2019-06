SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo passou a registrar leve queda em maio de 0,02%, contra alta de 0,29% em abril, em meio à queda dos preços de alimentos.

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) informou nesta terça-feira que os preços do grupo Alimentação recuaram 1,05% no mês, depois de subirem 0,23% no mês anterior, exercendo um peso de -0,2597 ponto percentual.

Na outra ponta, a maior alta foi registrada pelas Despesas Pessoais, de 0,84%, com um peso de 0,1147 ponto.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.

(Por Camila Moreira)