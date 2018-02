SÃO PAULO - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo desacelerou a alta a 0,46 por cento em janeiro, após ter encerrado dezembro com avanço de 0,55 por cento, com queda nos preços de Habitação e Vestuário.

O dado divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) mostrou que os preços do grupo Habitação recuaram 0,17 por cento, após uma alta de 0,73 por cento em dezembro.

Também registraram queda no primeiro mês do ano os preços de Vestuário, de 0,18 por cento, após avanço de 0,11 por cento no período anterior.

Na outra ponta, o maior impacto de alta foi exercido por Educação, com avanço de 3,02 por cento num efeito sazonal de início de ano por conta do retorno às aulas, contra variação positiva de 0,08 por cento antes.

Já o grupo Alimentação acelerou a alta a 1,15 por cento em janeiro, de 0,31 por cento no mês anterior.

O IPC-Fipe mede as variações quadrissemanais dos preços às famílias paulistanas com renda mensal entre 1 e 10 salários mínimos.