O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou a alta a 0,07 por cento agosto depois de ter avançado 0,17 por cento em julho com forte desaceleração na alta dos preços de Habitação, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.

Na terceira quadrissemana do mês, o índice havia avançado 0,10 por cento.

De acordo com a FGV, o destaque ficou para a alta de 0,25 por cento do grupo Habitação, sobre avanço de 0,49 por cento na terceira prévia de agosto. Em julho, os preços do grupo haviam subido 1,08 por cento.