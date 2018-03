O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas entre a terceira quadrissemana de fevereiro e a última leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira, 2. No geral, o IPC-S arrefeceu de 0,26% para 0,17% no período. Em janeiro, a taxa fora de 0,69%.

O decréscimo nas taxas foi apurado em Salvador (0,80% para 0,64%), Belo Horizonte (-0,06% para -0,13%), Recife (0,14% para 0,01%), Rio de Janeiro (0,25% para 0,18%), Porto Alegre (0,35% para 0,21%) e São Paulo (0,25% para 0,11%).

Em contrapartida, apenas Brasília registrou aumento das taxas no período, voltando ao campo positivo (-0,09% para 0,06%).