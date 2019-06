O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) desacelerou em todas as sete capitais analisadas na segunda quadrissemana de junho em relação à primeira leitura do mês, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira (18). O índice passou de 0,12% para 0,04% no período.

Rio de Janeiro passou de -0,06% para -0,09%, Brasília foi de 0,02% para -0,02% e Recife variou de 0,16% para -0,06%.

Já a taxa de Salvador arrefeceu de 0,25% para 0,02% e a de Belo Horizonte passou de 0,23% para 0,17%. Em Porto Alegre, a variação foi de 0,20% para 0,10%, enquanto, em São Paulo, houve desaceleração de 0,12% para 0,09%.