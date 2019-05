O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revisou para cima a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A nova previsão, divulgada na Carta de Conjuntura é de alta de 4,08%, contra estimativa anterior de 3,85% de março.

A nova projeção porém ainda está abaixo da meta oficial do IPCA, de 4,5%, destaca o Ipea. "Na comparação com a estimativa anterior, o novo cenário projetado prevê uma piora na inflação de alimentos e monitorados, cujos efeitos sobre o IPCA serão, em parte, atenuados por um desempenho mais favorável dos bens e serviços", explicou o Ipea em nota. De acordo com o Ipea, a projeção de inflação de alimentos subiu de 5,4% para 7%. /Estadão Conteúdo