O Itaú Unibanco promove até o dia 12 de setembro uma campanha de renegociação de dívidas para ajudar os seus clientes a regularizar a situação financeira e evitar o aumento da inadimplência.

Parcelamento em até 60 vezes e prazo de 3 meses para pagar a primeira parcela, depois da entrada, estão entre as condições especiais do período. Essas normas são voltadas para o correntista pessoa física com atraso entre 15 e 180 dias no pagamento dos valores devidos. Mais de um milhão de clientes do banco se encaixam nesse perfil.

“Queremos que o cliente reorganize sua vida e aproveite as datas festivas e os dias de descanso do fim de ano com o nome limpo”, afirma Adriano Pedroti, diretor do Itaú Unibanco. Após firmado o acordo de renegociação, as restrições ao crédito são retiradas em até 5 dias úteis, apenas. /Agências