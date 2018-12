O vice-presidente de assuntos institucionais do Sindicato de Habitação de São Paulo (Secovi-SP), Basílio Jafet, assumirá a presidência da instituição no lugar de Flávio Amary, que deixará o cargo para comandar a Secretaria de Habitação no governo de João Doria (PSDB). O mandato à frente do sindicato vai até o fim de 2019. Jafet também já foi vice-presidente de incorporação do Secovi-SP e presidente da Federação Internacional Imobiliária (Fiabci) no Brasil, entre 2011 e 2015.

Ao participar nesta terça-feira, 3, de mesa-redonda sobre as perspectivas da economia brasileira e do mercado imobiliário, Jafet afirmou que vê "uma onda de otimismo" no setor empresarial, com diversas companhias anunciando elevação dos investimentos. O motivo, na sua avaliação, é a maior previsibilidade sobre os rumos do País após a superação das incertezas causadas pelo período eleitoral.

Ele também apontou que a participação de empresários na vida política deve ser crescente daqui em diante. "O setor produtivo como um todo ficou durante uma década preocupado com suas empresas e deixou de participar da política. De fato, nos omitimos", disse. "Mas as melhores cabeças do setor produtivo se reuniram e devem começar a partir de janeiro um movimento de simbiose com as melhores cabeças políticas", afirmou, citando como exemplo a ida de Amary para a pasta estadual da habitação.