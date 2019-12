A economia do Japão cresceu a um ritmo muito mais rápido do que o inicialmente estimado no terceiro trimestre, graças aos gastos mais fortes do que o esperado pelas empresas, mostraram dados do governo divulgados hoje.

A economia expandiu 1,8% em termos anualizados no trimestre, após um crescimento de 2% no trimestre anterior, mostraram números revisados do Produto Interno Bruto do Japão. Muito acima da estimativa de 0,2% feita pelo Gabinete do governo japonês em novembro.

Os dados mostraram que os gastos de capital aumentaram 1,8% em relação ao trimestre anterior, em comparação com uma estimativa inicial de um aumento de 0,9%.

Economistas previram que a economia japonesa provavelmente encolherá no trimestre de outubro a dezembro devido ao consumo mais fraco, após um aumento do aumento do imposto nacional sobre vendas em outubro para de 8% para 10%, e desastres naturais que atingiram o país durante o período.

No terceiro trimestre, o consumo privado aumentou 0,5% em comparação com uma estimativa inicial de 0,4%. Fonte: Dow Jones Newswires.