Em fato relevante divulgado na noite desta segunda-feira, 25, a JSL informou ter apresentado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., sua controlada.

De acordo com o documento, a oferta foi aprovada em assembleia geral extraordinária da Vamos realizada nesta segunda, conjuntamente com o pedido de registro de companhia aberta junto à CVM e com a submissão do pedido de adesão da empresa ao Novo Mercado da B3.

A retomada dos planos de abertura de capital da Vamos foi antecipada pela Coluna do Broadcast. A empresa chegou a cogitar a possibilidade de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no ano passado, mas o plano não avançou. Agora, a ideia é tentar aproveitar os números do quarto trimestre de 2018 para emplacar o IPO e a melhora no humor dos investidores da bolsa. A empresa quer levantar R$ 1,3 bilhão com a oferta. Os bancos que vão coordenar a operação já foram contratados: BB Investimentos, Santander Brasil, Bradesco, BTG Pactual e Bank of America Merril Lynch.