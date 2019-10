O ex-chairman do Bradesco Lázaro de Mello Brandão morreu nesta quarta-feira, 16, aos 93 anos de idade. Conhecido como "Seu Brandão", ele dedicou 76 anos de sua vida ao banco. Não há mais informações sobre a causa do falecimento. Procurado, o Bradesco confirmou a informação.

O banqueiro deixou a presidência do conselho de administração do Bradesco há cerca de dois anos, quando para seu lugar foi nomeado o até então presidente do banco Luiz Carlos Trabuco Cappi. Brandão estava na cadeira desde fevereiro de 1990.

Lázaro Brandão passou por todas as áreas no banco, fundado por Amador Aguiar. Assumiu a presidência do Bradesco em 1981. Em 1990, passou a acumular o cargo também de presidente do Conselho de Administração.