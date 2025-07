Lucro do FGTS 2025 vai ser liberado em julho

A Caixa Econômica Federal deve repassar cerca de R$ 12,9 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) aos trabalhadores brasileiros ainda neste ano. A distribuição vai beneficiar 134 milhões de trabalhadores que apresentam saldo positivo em 31 de dezembro de 2025.

Quanto vou receber do Lucro do FGTS 2025?

A Caixa Econômica Federal já está autorizada a fazer os depósitos, que devem acontecer ainda neste mês de julho. Mas, se houver atraso, o prazo final para pagamento é até 31 de agosto.

O valor que cada trabalhador vai receber depende de quanto havia na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2024. O índice aprovado para o repasse é de 2,9627% sobre o saldo.

Veja alguns exemplos:

Quem tinha R$ 1.000 na conta do FGTS vai receber cerca de R$ 29,62;

Quem tinha R$ 5.000 vai receber R$ 148,13;

Quem tinha R$ 10.000 vai receber R$ 296,27.

O valor será depositado diretamente na conta do FGTS. Não será possível sacar agora, a menos que o trabalhador se enquadre nas regras já existentes (como demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou saque-aniversário).

Como consultar o saldo do FGTS?

Assim como a consulta para saber se o FGTS está liberado, o saldo do fundo também pode ser verificado no aplicativo. Ao fazer login com CPF e senha, o trabalhador deve clicar em “Saldo total do FGTS”.

Dessa forma, na página seguinte, aparecerá o saldo total de todas as contas do FGTS. Caso queira ver valores mais detalhados, em relação a cada conta do fundo, o cidadão pode visualizar os extratos das contas. Para isso, basta clicar em “Meu FGTS” e depois em “Ver extrato” ao lado da conta desejada.

Ademais, o trabalhador também pode acompanhar os depósitos do empregador, a fim de verificar se estão sendo feitos e com o valor correto. Entre as opções disponíveis, o cidadão pode fazer um cadastro para receber os avisos de depósito por SMS. Outra maneira de acompanhar é por meio do recebimento do extrato do FGTS na residência a cada dois meses.

O fundo do trabalhador é formado a partir de depósitos mensais feitos pelo empregador. Os quais devem ter o valor de 8% do salário, mas não podem ser descontados dele. O saldo do FGTS é a soma de todos esses depósitos mensais.