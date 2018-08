O presidente da Argentina, Maurício Macri, reconheceu pela primeira vez que a taxa de inflação anual do país irá ultrapassar 30% em 2018. Nesta terça-feira, o líder argentino afirmou que os altos preços ao consumidor "infelizmente são um produto dessa tempestade", referindo-se à acentuada desvalorização do peso argentino em meio à valorização global do dólar.

A crise envolvendo o peso levou o governo argentino a buscar um acordo de financiamento com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no início deste ano, com o objetivo de impulsionar a economia, que continua lutando contra a inflação de dois dígitos.

Macri também aconselhou os argentinos a comparar preços quando compram mantimentos e outros itens. A Argentina tem uma das maiores taxas de inflação do mundo. Na semana passada, o instituto Indec apontou que o índice de preços ao consumidor subiu 3,7% na passagem de maio para junho, elevando a taxa de inflação nacional em 12 meses para 29,5%. Fonte: Associated Press.