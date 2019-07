O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu no final da manhã a ordem do dia para retomar a análise dos destaques ao texto-base da reforma da Previdência. O quórum, no entanto, ainda está bem abaixo do que o visto nas outras votações da proposta. Estão presentes 309 deputados na sessão.

Nas emendas supressivas, ou seja, que buscam retirar artigos inteiros do texto-base da reforma já aprovado em plenário, é o governo que precisa dos 308 votos para preservar a reforma. Já nos destaques que promovem mudanças no texto, são os partidos interessados em determinada alteração que precisam garantir o mesmo número de votos.

A oposição apresentou um requerimento para que a proposta seja retirada de pauta. O dispositivo faz parte da obstrução que é normalmente feita pelo grupo. Os deputados alegam que o número de parlamentares presentes ainda é muito baixo, o que prejudicará a análise dos destaques.