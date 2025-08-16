Economia

Maioria dos brasileiros culpam família Bolsonaro por tarifaço de Trump, indica Datafolha

Individualmente, Lula lidera opinião sobre culpa da taxa de 50%

Escrito por Anny Malagolini
Maioria dos brasileiros culpam família Bolsonaro por tarifaço de Trump © Lula Marques/Agência Brasil

A família Bolsonaro é vista pela maioria dos brasileiros como a principal responsável pelo tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, segundo pesquisa Datafolha, publicada neste sábado, 16 de agosto. Somados, Jair Bolsonaro (22%) e seu filho Eduardo Bolsonaro (17%) concentram 39% das menções, acima de qualquer outro nome.

Ainda assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece isolado como o mais citado individualmente: 35% dos entrevistados o consideram culpado pela sobretaxa. Já o ministro do STF Alexandre de Moraes foi apontado por 15%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 cidades nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Prisão domiciliar de Bolsonaro e mais tarifaço?

A pesquisa Datafolha também revela que 40% acreditam que, com a prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump deve adotar novas medidas contra o Brasil. Para 28%, o republicano não se importará com a decisão e pode negociar punições mais brandas. Já 20% acham que a situação não muda, e 12% não souberam responder.

O tarifaço inclui sobretaxa de 50% sobre uma série de produtos e sanções contra autoridades brasileiras, como Moraes e técnicos ligados ao programa Mais Médicos. Trump justifica as medidas alegando perseguição política ao ex-presidente e barreiras a empresas americanas.

Disputa política

Enquanto Lula e aliados tentam colar a responsabilidade na família Bolsonaro, acusada de fazer lobby em Washington para endurecer punições, a oposição insiste em atribuir a crise à política externa do atual governo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Direita ou esquerda? Quem é Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo afastado

Lula anuncia crédito de R$ 30 bi para afetados por tarifaço de Trump

Dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira é preso em SP

MEI e Simples agora podem definir número de parcelas para quitar dívidas

Lula? Os 10 presidentes com maiores salários em 2025

Roupas e perfumes: gasto no Dia dos Pais deve chegar a R$ 255 em 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes