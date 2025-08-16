Maioria dos brasileiros culpam família Bolsonaro por tarifaço de Trump, indica Datafolha

A família Bolsonaro é vista pela maioria dos brasileiros como a principal responsável pelo tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, segundo pesquisa Datafolha, publicada neste sábado, 16 de agosto. Somados, Jair Bolsonaro (22%) e seu filho Eduardo Bolsonaro (17%) concentram 39% das menções, acima de qualquer outro nome.

Ainda assim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece isolado como o mais citado individualmente: 35% dos entrevistados o consideram culpado pela sobretaxa. Já o ministro do STF Alexandre de Moraes foi apontado por 15%.

O levantamento ouviu 2.002 pessoas em 113 cidades nos dias 11 e 12 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Prisão domiciliar de Bolsonaro e mais tarifaço?

A pesquisa Datafolha também revela que 40% acreditam que, com a prisão domiciliar de Bolsonaro, Trump deve adotar novas medidas contra o Brasil. Para 28%, o republicano não se importará com a decisão e pode negociar punições mais brandas. Já 20% acham que a situação não muda, e 12% não souberam responder.

O tarifaço inclui sobretaxa de 50% sobre uma série de produtos e sanções contra autoridades brasileiras, como Moraes e técnicos ligados ao programa Mais Médicos. Trump justifica as medidas alegando perseguição política ao ex-presidente e barreiras a empresas americanas.

Disputa política

Enquanto Lula e aliados tentam colar a responsabilidade na família Bolsonaro, acusada de fazer lobby em Washington para endurecer punições, a oposição insiste em atribuir a crise à política externa do atual governo.