Mais de 60% dos 312 postos de combustíveis do Distrito Federal estão sem gasolina, de acordo com estimativa do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Distrito Federal (Sindicombustíveis). Nesta quinta-feira, 24, pelo menos três postos foram autuados por preços abusivos pelo Procon/DF.

Com a ameaça de faltar combustível, postos da capital do País aumentaram o preço da gasolina para até R$ 9,99 no Distrito Federal.

De acordo com a assessoria de imprensa do Procon, o entendimento é que não há justificativa para aumentos, uma vez que os custos dos revendedores não aumentaram.

Depois do anúncio da fiscalização, os postos reduziram os preços, mas os fiscais chegaram a encontrar locais cobrando até R$ 6 por litro. Antes da greve, o preço estava em cerca de R$ 4,70. Também foram autuados postos que retiraram a placa sinalizando o preço dos combustíveis, o que é proibido.

Há filas de carros para abastecer nos postos em que ainda à combustíveis. O Procon-DF orienta consumidores que abastecem o carro com o preço acima da média que procure o órgão com comprovantes de pagamento para abrir reclamações.