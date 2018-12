BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou nesta quarta-feira que a autoridade monetária tem incentivado projeto que versa sobre sua autonomia e que tramita no Congresso Nacional, pontuando que o aspecto mais importante do texto é a instituição de um mandato para o presidente do BC que não seja coincidente com o do presidente da República.

Em apresentação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Ilan voltou a reforçar que a aprovação das reformas econômicas, especialmente a da Previdência, é fundamental para a sustentabilidade do ambiente com inflação baixa e estável no Brasil.

(Por Marcela Ayres)