Manifestantes atearam fogo em pneus na rodovia Raposo Tavares, no km 29, em Cotia, na Grande São Paulo. A pista no sentido capital estava totalmente interditada por volta das 6h20 desta segunda-feira, 28. Viaturas do Departamento de Estradas de Rodagem de SP, Polícia Rodoviária Federal e Bombeiros estão no local.

A rodovia Régis Bittencourt (BR-116) registra tráfego lento nesta manhã em alguns pontos, em razão das manifestações dos caminhoneiros. Às 7h, bloqueios eram registrados nos seguintes locais:

- Do km 476 ao 477, em Jacupiranga, sentido Paraná.

- Do km 280 ao 279, em Embu das Artes, nos dois sentidos.

- Do km 68 ao 67, em Campina Grande, sentido SP.

- Do km 384 ao 385, em Miracatu, sentido Paraná.