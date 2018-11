O Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que com as perspectivas que o País possui para os próximos anos, sobretudo com aprovações de reformas fiscais, com destaque para a relativa à Previdência Social, e privatizações de estatais, bem como de avanço de projetos de infraestrutura, "agora é um ótimo momento para investir no Brasil".

Segundo o Secretário do Tesouro, a Petrobras, Eletrobras e bancos estatais apresentam atualmente condições de governança corporativa bem melhores do que há 3 anos, que inclusive não permitem gastos que não sejam aprovados pelo conselho administrativo destas instituições, o que reduz muito as chances de acontecerem despesas motivadas por fatores políticos.

Almeida acredita que a aprovação pelo Congresso do projeto que tornará o Banco Central independente será "um passo importante" para o fortalecimento das instituições públicas no Brasil. "Contudo, hoje o BC já tem total independência e dispõe de uma direção excelente."

Ele afirmou que tem contatos constantes com o presidente da autarquia, Ilan Goldfajn. "Eu não manifesto nada sobre política monetária e ele também não expressa nada sobre os trabalhos do Tesouro." Ele fez os comentários ao participar de evento do Bradesco BBI para investidores internacionais em Nova York.