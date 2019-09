O ex-secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Marcio Felix, exonerado do cargo a pedido, alegou "razões estritamente pessoais, para pedir demissão. Em carta datada da última sexta-feira, 30, ele reiterou "integral apoio ao programa de trabalho" do ministério e se colocou à disposição para seguir ajudando a realizar as políticas públicas relacionadas a biocombustíveis, gás e petróleo "como cidadão brasileiro e técnico da área".

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, divulgou carta de agradecimento na qual afirmou que Felix "soube lidar, muito bem, com o dilema diário de identificar prioridades e de atribuir velocidade a questões primordiais para o desenvolvimento sustentável do País, conciliando demandas; levando, a excelentes termos, eventuais divergências; e superando desafios".

No texto, ele também sinaliza que pretende seguir contando com oportunas contribuições de Felix.