As vendas totais do varejo no Brasil em julho, desconsiderados os negócios de automóveis e materiais de construção, tiveram alta de 1,8% quando comparadas ao volume registrado em igual mês do ano passado, revela o indicador de varejo SpendingPulse, da Mastercard. O movimento indica uma aceleração ante a média dos últimos três meses na avaliação interanual.

Entre os setores que contribuíram positivamente para o avanço, relata a Mastercard, estão móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, material de construção e artigos de uso pessoal e doméstico. Já as vendas nos setores de supermercados, combustíveis e vestuário sofreram retração.

Principal motor da vendas no País, o comércio online, por sua vez, registrou expansão de 23,2% na mesma base de comparação. Destaque para as vendas de eletrônicos e móveis. Artigos farmacêuticos, vestuários e hobby & livraria tiveram desempenho inferior à média do e-commerce.

Para o economista-chefe da Mastercard Advisors no Brasil, César Fukushima, o desempenho de julho foi sustentado por uma melhora da renda e da confiança do consumidor. "Contudo, o ambiente político e econômico continua incerto e devemos ter nos próximos meses um crescimento modesto pela frente", avalia.

Na análise por regiões, Norte e Nordeste tiveram desempenho acima da média, com altas de 2,7% e 2,1%, respectivamente. Abaixo da média, mas ainda em terreno positivo, ficaram Sul (1,3%) e Sudeste (0,5%). O Centro-Oeste registrou queda das vendas, com retração de 3,3% na mesma base de comparação.