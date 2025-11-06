Economia

Mega da Virada: prêmio de R$ 850 milhões rende quanto na poupança?

Sorteio acontece no dia 31 de dezembro de 2025

Escrito por Anny Malagolini
Quanto rende 850 milhões na poupança hoje Foto: IltonRogerio/ Getty Images

O sorteio mais esperado do ano, a Mega da Virada 2025, promete um prêmio histórico de R$ 850 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal. O valor é suficiente para transformar completamente a vida de qualquer pessoa, e uma das principais dúvidas dos apostadores é: quanto rende essa fortuna se aplicada na poupança?

Quanto rende 850 milhões na poupança hoje

A rentabilidade da poupança está atrelada à taxa Selic, que atualmente é de 15% ao ano (novembro de 2025). Nesse cenário, a poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR), que hoje está zerada. Na prática, o rendimento anual gira em torno de 6,17% ao ano.

Se o ganhador da Mega da Virada decidir aplicar R$ 850 milhões na poupança, o cálculo ficaria assim:

  • Rendimento mensal: 0,5% sobre o valor total
  • 0,5% de R$ 850 milhões = R$ 4,25 milhões por mês

Ou seja, o sortudo ganharia R$ 4,25 milhões mensais apenas de rendimento, sem tocar no valor principal. Em um ano, o prêmio renderia R$ 51 milhões, com total segurança, já que a poupança é uma das aplicações mais conservadoras do mercado, isenta de imposto de renda e com liquidez imediata.

Alternativas mais rentáveis que a poupança

Para quem busca aumentar ainda mais os ganhos, há opções seguras da renda fixa que podem render mais, como Tesouro Direto (Tesouro Selic e Tesouro IPCA+), CDBs e LCIs de bancos, e Fundos imobiliários (FIIs).

Esses investimentos podem render de 10% a 12% ao ano, dependendo do produto e da instituição. Mesmo assim, a poupança segue popular por sua simplicidade e segurança, ideal para quem não quer correr riscos ou lidar com burocracias.

O que dá para comprar com 850 milhões da Mega da Virada

O prêmio da Mega da Virada 2025 permite realizar praticamente qualquer sonho. Veja alguns exemplos do que seria possível adquirir com essa quantia:

Imóveis de luxo: em bairros como Jardim Europa e Jardim América, em São Paulo, há mansões que ultrapassam R$ 50 milhões. Com o prêmio, seria possível comprar 17 propriedades desse nível ou uma cobertura em Nova York, avaliada em cerca de US$ 100 milhões.

Supercarros: um Bugatti Chiron custa cerca de R$ 20 milhões. Com R$ 850 milhões, o novo milionário poderia montar uma coleção com 40 carros de luxo, incluindo Ferraris, Lamborghinis e McLarens.

Jatinhos particulares: o Bombardier Global 7500, um dos modelos mais luxuosos do mundo, vale em torno de R$ 300 milhões. O prêmio permitiria comprar dois jatos e ainda sobraria dinheiro para manter a frota.

Negócios e investimentos: também seria possível comprar franquias de grandes marcas, como McDonald’s, Starbucks ou academias de ginástica, criando um império empresarial e multiplicando a fortuna.

Como apostar na Mega da Virada 2025

As apostas para a Mega da Virada 2025 já estão abertas em todas as casas lotéricas do país e também no site e aplicativo oficial das Loterias Caixa. O prazo vai até o dia 31 de dezembro, poucas horas antes do sorteio, que acontece na noite do Réveillon. O bilhete com seis dezenas custa R$ 6.

Vale lembrar que o prêmio não acumula e se ninguém acertar as seis dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da faixa seguinte.

Seja para quem deseja viver de forma tranquila, aproveitando os rendimentos mensais, ou para quem quer investir e multiplicar o valor, o prêmio da Mega da Virada 2025 representa uma chance única de começar o ano com a vida completamente transformada.

Basta um bilhete para mudar o futuro e, quem sabe, criar um legado para as próximas gerações.

Veja: números mais sorteados da Mega-Sena

