O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou na manhã desta quinta-feira, dia 1º, que o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017, a ser divulgado pelo IBGE, deve mostrar que a atividade econômica cresceu bastante. "Nossa projeção é de um crescimento ao redor de 1%. Um número desses é extremamente positivo levando em conta a queda de 3,6% em 2016. Ou seja, o fato de a economia voltar a crescer, significa uma recuperação muito forte ao longo do ano", disse, em entrevista à Rádio Eldorado. Meirelles repetiu que a projeção da Fazenda é de 3% para 2018.

Em relação à alta da taxa de desemprego no trimestre até janeiro, na comparação com o período até dezembro, Meirelles ponderou que o mais importante no dado do IBGE é levar em consideração o número de ocupados. "É importante mencionar que o dado mais relevante é o número de pessoas ocupadas, que aumentou bastante", afirmou.

A taxa de desocupação ficou estável, segundo o ministro, porque, concomitantemente ao crescimento da ocupação, mais pessoas procuraram um posto de trabalho ao ver a retomada da atividade. "Por isso, a taxa de desemprego ficou estável", afirmou Meirelles, acrescentando que "é positivo que as pessoas estejam agora encorajadas a procurar emprego".