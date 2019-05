A expectativa de alta para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2019 despencou de 1,70% para 1,49%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado ontem pelo Banco Central. Há apenas quatro semanas, a estimativa de crescimento era de 1,97%. Ainda assim, para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,50%. Quatro semanas atrás, estava em 2,70%. A projeção do Banco Central para o crescimento do PIB em 2019 é de 2,0%. Esse percentual foi atualizado no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de março. / Estadão Conteúdo