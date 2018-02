O mercado financeiro espera que o Comitê de Política Monetária (Copom) reduza, amanhã, em 0,25 ponto percentual, para 6,75%, a taxa básica de juros (Selic) e mantenha neste patamar até dezembro.

O boletim semanal Focus, divulgado ontem pelo Banco Central (BC), mostrou que os analistas consultados pela autoridade monetária brasileira projetam que mudança na Selic viria somente em 2019, de modo que a taxa feche o ano que vem em 8%.

Ao mesmo tempo, a previsão para a inflação em 2018 é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) termine em 3,94%, contra 3,95% esperados no relatório Focus da semana passada. Para o ano que vem, os analistas mantiveram a perspectiva em 4,25%, justamente no centro da meta estabelecida para 2019. Neste ano, a meta é de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.

No caso da expectativa para a economia, os economistas esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) avance 2,70%. Na semana passada, eles previam aumento de 2,66%. A projeção do governo é de um crescimento de 3%, segundo divulgou o Ministério do Planejamento na última sexta-feira. O próprio BC prevê expansão de 2,6%, conforme consta no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI). Para 2019, o mercado financeiro aguarda alta de 3%.

Neste cenário, a perspectiva para a produção industrial é de um avanço de 3,35% neste ano, contra expansão de 3,18% esperados no Focus da semana passada. Para 2019, a mediana das estimativas dos analistas financeiros foi mantida em crescimento de 3%.

No âmbito externo, o mercado financeiro prevê que o saldo da balança comercial atinja superávit de US$ 54,04 bilhões neste ano, e de US$ 45 bilhões em 2019. Isso com estimativa de que o câmbio termine em R$ 3,30 por dólar em 2018, e em R$ 3,40 por dólar em dezembro do ano que vem.