Na esteira dos dados mais recentes do Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa de crescimento da economia em 2019 passou de 0,80% para 0,87%, conforme o Relatório de Mercado Focus, divulgado ontem, pelo Banco Central.

Há quatro semanas, a estimativa de alta era de 0,82%. Para 2020, o mercado financeiro manteve a previsão de alta do PIB em 2,10%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar.

Na última quinta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB do segundo trimestre de 2019 subiu 0,4% em relação ao primeiro trimestre. No fim de junho, o BC havia atualizado, no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), sua projeção para o PIB em 2019, de alta de 2,0% para elevação de 0,8%. No Focus de ontem, a projeção para a alta da produção industrial de 2019 permaneceu em 0,08%. Há um mês, estava em 0 23%. No caso de 2020, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 2,50%, ante 2,75% há um mês.

Os economistas do mercado financeiro alteraram a previsão para o IPCA, o índice oficial de preços, em 2019. O relatório mostra que a mediana para o IPCA este ano desacelerou de alta de 3,65% para elevação de 3,59%. Há um mês, estava em 3,80%. A projeção para o índice em 2020 seguiu em 3 85%. Quatro semanas atrás, estava em 3,90%. A projeção dos economistas para a inflação está abaixo do centro da meta de 2019, de 4,25%, sendo que a margem é de 1,5 ponto percentual (índice de 2,75% a 5,75%). /Estadão Conteúdo