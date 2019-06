CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, recebeu uma lista oficial de produtos norte-americanos que podem estar sujeitos a tarifas de retaliação se as taxas ameaçadas pelo governo Trump entrarem em vigor, disseram autoridades nesta quarta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aplicar uma primeira rodada de tarifas sobre todas as importações mexicanas na semana que vem, se o governo de López Obrador não interromper o fluxo de imigrantes, em sua maioria da América Central, que querem entrar nos Estados Unidos.

Quatro fontes familiarizadas com a situação, que pediram para não serem identificadas, citando a sensibilidade do assunto, disseram que a lista está com o gabinete de López Obrador. Uma fonte disse que o gabinete do presidente não tomou uma decisão sobre a lista.

Os produtos alvo são semelhantes aos listados para retaliação às tarifas impostas por Trump a aço e alumínio no ano passado, e selecionados principalmente para afetarem a base eleitoral do presidente norte-americano, segundo uma das fontes.

Isso significa que o foco está nos Estados que votaram em Trump em 2016, nos quais a agricultura desempenha um importante papel na economia local, bem como em diversos Estados industriais do chamado cinturão da ferrugem, incluindo Michigan, Pensilvânia e Ohio, acrescentou a fonte.

A lista submetida ao gabinete presidencial mexicano exclui o milho dos EUA, disseram duas das fontes. Segundo uma delas, porém, isso pode mudar de acordo com o tempo.

A crescente indústria de carnes do México depende de milhões de toneladas anuais do milho amarelo cultivado nos EUA, e especialistas do setor indicam que seria extremamente difícil substituir de forma rápida as importações norte-americanas com milho proveniente de outras nações.

Embora o México seja autossuficiente na produção de milho branco, utilizado nas tradicionais tortillas, o país depende há décadas das importações do milho amarelo para alimentar suas vacas, porcos e frangos.