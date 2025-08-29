Últimos lotes de 2025 saem dia 29 de agosto e 30 de setembro

Minha restituição não caiu, e agora? Saiba o que fazer

Os contribuintes que aguardam a restituição do Imposto de Renda podem se deparar com uma situação comum: o valor aparece como encaminhado ao banco para crédito em conta corrente, mas não chega a ser depositado. Saiba o que fazer.

O que fazer quando sua restituição não cai na conta?

Segundo a Receita Federal, nesses casos é preciso verificar os dados bancários informados na declaração. Se houver erro de agência, conta ou titularidade, o valor não é perdido. Ele fica disponível para reagendamento, que pode ser feito já a partir do dia seguinte à data inicialmente prevista para o crédito.

O procedimento pode ser realizado de três formas:

1 – Portal do Banco do Brasil (BB): acessando bb.com.br/irpf

e informando o valor atualizado, disponível no menu Meu Imposto de Renda, no histórico de eventos da declaração;

2 – Central de Relacionamento BB: pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) ou 0800-729-0088 (canal exclusivo para deficientes auditivos). Também é necessário informar o valor da restituição atualizado;

3 – Agências do Banco do Brasil: atendimento presencial disponível para reagendamento do crédito.

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deve requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos – Meu Imposto de Renda e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Qual horário cai a restituição do imposto de renda?

Normalmente, o pagamento da restituição do Imposto de Renda é realizado a partir das 10h. O prazo para o montante ser compensado pode ser maior, dependendo da instituição financeira.