O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, está na Câmara para discutir a votação da medida provisória que trata da abertura de capital para empresas aéreas no Brasil.

Ele participará da reunião com líderes partidários na tarde desta terça-feira, 21. O encontro definirá a pauta do plenário da Casa para esta semana.

De acordo com os líderes do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), e no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), a MP será votada pelo plenário da Casa nesta terça.