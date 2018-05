O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, explicou nesta quarta-feira, 23, que, nas rodovias federais, já não há cobrança de pedágio sobre o eixo suspenso dos caminhões. No entanto, essa cobrança ocorre em algumas rodovias estaduais pedagiadas.

A cobrança do eixo suspenso foi uma das reclamações apresentadas hoje na reunião dos representantes dos caminhoneiros com o governo.

De acordo com informações da área técnica, o problema da cobrança do eixo suspenso é mais agudo em São Paulo, onde boa parte das rodovias pedagiadas é estadual. Mas o problema ocorre também no Paraná e no Mato Grosso.