O Ministério de Minas e Energia (MME) abriu consulta pública sobre proposta de "portaria com diretrizes para exportação de energia elétrica proveniente de usinas termelétricas, na modalidade interruptível, sem devolução". O aviso da consulta está publicado no Diário Oficial da União (DOU) e as contribuições para o aprimoramento da minuta da norma serão recebidas pelo portal do Ministério pelo prazo de 15 dias, contados a partir desta terça-feira, 10. A minuta da portaria e a nota técnica sobre o assunto podem ser obtidas no site do MME.