Conheça as moedas do Brasil que valem dinheiro

O Banco Central colocou em circulação em julho uma moeda comemorativa com valor de face de 1 real alusiva ao sexagésimo aniversário do órgão. Edições especiais como essas costumam brilhar os olhos de colecionadores de moedas do Brasil, e algumas chega a custar hoje em dia algo em torno de US$ 200 mil.

As moedas do Brasil mais valiosas

Abaixo estão algumas das moedas brasileiras mais raras e que podem tem valor monetário pela raridade. Em sites de leilões e de colecionadores de moeda é possível ter uma ideia de valores e raridade destes itens.

5 – 500 réis: durante o final do Império e início da República, as moedas de 500 réis foram cunhadas principalmente em prata pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Um destaque curioso é a versão de 1935 com o retrato do Regente Feijó, cuja tiragem foi limitada a apenas 14 mil exemplares, tornando-a bastante escassa entre colecionadores.

Foto: modernaleiloes

4- 960 réis da Bahia: conhecidas como patacões, essas moedas foram cunhadas sobre peças de oito reales espanholas, reutilizando o metal.

Foto: Numismatica Bezerra

3 – 4 mil réis: moedas de 4 000 réis em ouro foram emitidas no Brasil colônia entre 1695 e 1698, nas primeiras séries cunhadas no território brasileiro. Eram destinadas ao uso exclusivo da colônia e atribuídas a altos valores, como “moeda” (4 000 réis), “meia-moeda” (2 000 réis) e “quartinho” (1 000 réis)

Imagem cortesia da Heritage Aucion (Aucion number 3024, Lot 23161)

2 – 960 réis do Rio: também denominadas patacões, essas moedas foram produzidas na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. A partir de 1818, passaram a ser cunhadas com o desenho oficial do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e com marca R no eixo, data correspondente (1818, 1820 etc.

1 – 6400 da coroação: a histórica Peça da Coroação foi a primeira moeda emitida pelo Brasil independente, cunhada em ouro por ocasião da coroação de D. Pedro I, em 1º de dezembro de 1822, na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Foram feitas apenas 64 peças, imediatamente recolhidas após o imperador se decepcionar com o design: a efígie mostrava-o sem uniforme militar, com busto nu e legenda incompleta, o que poderia sugerir inclinações absolutistas. Informações de especialistas da área afirmam que cerca de 16 exemplares sobrevivem hoje, e cada um pode valer mais de US$ 200 mil.

BC

Moeda dos 60 anos do BC

Entrou em circulação, no dia 25 de julho, a moeda comemorativa com valor de face de 1 real alusiva ao aniversário de 60 anos do Banco Central (BC). No anverso (frente), em destaque, a peça apresenta o selo comemorativo dos 60 anos do BC, acompanhado da marca da autoridade monetária e de linhas diagonais. No anel dourado, aparecem as legendas “Banco Central do Brasil” e “1965-2025”. O reverso (parte de trás) é o de uma moeda padrão de 1 real da segunda famíliaopen_in_new.

Foram cunhadas 23.168.000 unidades, que poderão ser usadas normalmente.

De acordo com o órgão monetário, a moeda comemorativa é parte das ações promovidas pelo BC com o objetivo de celebrar, documentar, humanizar e compartilhar a sua história.

Valor facial: 1 real

Peso: 7g

​Composição básica: Aço inoxidável (núcleo) e aço revestido de bronze (anel)

Diâmetro: 27mm

Borda: serrilha intermitente

Concepção e projeto: Banco Central do Brasil e Casa da Moeda do Brasil

Em relação às notas de papel, conheça a história do dinheiro do Brasil.