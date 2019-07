BRASÍLIA - O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, disse nesta terça-feira acreditar não ser necessária a participação do banco de fomento para financiar a compra de empresas do governo que forem privatizadas.

Durante entrevista coletiva após participar da cerimônia de posse, Montezano ponderou, no entanto, que a participação do BNDES pode ser necessária em concessões de serviços públicos como saneamento e infraestrutura.

O executivo reforçou ainda o plano de acelerar a venda de ativos que fazem parte de uma carteira de cerca de 110 bilhões de reais, detidos pelo braço de participações BNDESPar, mas alertou que não necessariamente toda ela será desfeita.