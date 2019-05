Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quarta-feira que muitas medidas de simplificação de câmbio são necessárias antes de o país chegar na parte de conversibilidade da moeda, destacada como um dos objetivos do BC no relançamento de sua agenda estrutural BC#.

Em coletiva de imprensa, Campos Neto ressaltou que a legislação cambial é antiga, formulada entre os anos de 1920 e 1950. O governo buscará adaptar o arcabouço legal para preparar o terreno para a conversibilidade, acrescentou.

Entre as novidades da agenda BC#, o presidente do BC também destacou iniciativas para o mercado de capitais.

Entre as ações descritas em apresentação, estão a redução e desburocratização do custo para abertura de contas de custódia para não-residentes; definição do arcabouço legal para reverse mortgage e outros produtos de home equity; facilitação da emissão de instrumentos de hedge para investimento de longo prazo e fomento às atividades de private equity e securitização.