Em meio ao tombo do petróleo no mercado internacional e à cautela em relação ao andamento da reforma da Previdência no Congresso, o Ibovespa operou na contramão das bolsas em Nova York e encerrou ontem em queda de 0,66%, aos 97.239,90 pontos.

O Índice até ensaiou uma alta no início dos negócios, voltando a superar os 98 mil pontos, na esteira do otimismo dos mercados externos com um desenlace positivo nas negociações comerciais entre China e Estados Unidos. Investidores celebraram o fato de o presidente Donald Trump ter estendido à trégua tarifária para produtos chineses para além de 1º de março e relatado “progressos substanciais” nas negociações.

A maré virou no mercado doméstico com o tombo das ações da Petrobras, na esteira do mergulho das cotações do petróleo, após Trump reclamar que os preços da commodity “estavam muito altos” e pedir à Opep, organização que reúne os países produtores de petróleo, “ir com calma”. As ações da petroleira brasileira fecharam em retração de 1,58% (PN) e de 2,40% (ON).

Ao longo da tarde, o Ibovespa foi às mínimas e chegou a flertar com a perda da linha dos 97 mil pontos, com a diminuição do ritmo de alta das bolsas norte-americanas e declarações do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que despertaram temores sobre o ritmo de tramitação da reforma no Congresso.

Maia indicou que a instalação da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), responsável pela primeira análise da proposta, pode ficar apenas para depois do Carnaval. Havia perspectiva de que a CCJ pudesse iniciar seus trabalhos esta semana. Maia disse também que há apreensão em torno do projeto de lei de aposentadoria dos militares, embora tenha negado que vá aguardar o envio do PL para que a CCJ seja instalada.

O mercado de câmbio terminou ontem em compasso de espera, na expectativa por detalhes da tramitação da reforma da Previdência e por uma série de eventos previstos para os próximos dias, no Brasil e no exterior. O dólar registrou leve alta de 0,08%, a R$ 3,7437.

A moeda chegou a cair para R$ 3,72 pela manhã, seguindo o enfraquecimento da moeda norte-americana no mercado internacional, mas na parte da tarde chegou até a ensaiar alta e terminou ontem perto da estabilidade. Uma das notícias que não agradaram também foi a confirmação de que a instalação da CCJ da Câmara foi adiada. A divisa teve queda ante outros emergentes, como a Turquia e a África do Sul.

Além da reforma, as mesas de operação aguardam eventos nos próximos dias, que incluem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e dos Estados Unidos, além de ter a definição do referencial Ptax de fevereiro, discursos no Congresso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, e a sabatina nesta terça no Senado do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O mercado de juros começou a semana sob cautela e com taxas em alta a partir do miolo da curva. No fechamento, a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2020 fechou em 6,470%, de 6,440% no ajuste anterior. A do DI para janeiro de 2021 encerrou em 7,12%, de 7,051% e a do DI para janeiro de 2023 encerrou em 8,24%, de 8,152%. A taxa do DI para janeiro de 2025 terminou em 8,76% (máxima), de 8,682%. /Estadão Conteúdo