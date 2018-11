Norma da Receita Federal publicada ontem (29) no Diário Oficial visa reduzir a utilização dos formulários no despacho de exportação via remessas internacionais.

Objetivo da Instrução Normativa RFB 1.847, de 2018 – que altera a Instrução Normativa 1.737, de 2017 – também permite que uma empresa certificada como transportadora OEA inicie suas operações em recinto aduaneiro de zona secundária, nas condições que determina, segundo o fisco.

Os formulários vêm sendo utilizados de forma habitual para exportações até o limite de US$ 10 mil, mesmo que não haja mais qualquer impedimento para seu registro em formato eletrônico.

Tal uso indiscriminado aumenta a burocracia institucional, traz danos efetivos à facilitação comercial e ao controle aduaneiro, explicou a Receita. /Agências