O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que haja qualquer projeto alternativo à imposição das tarifas de importação de aço e alumínio. "Nós não vamos desistir do plano", afirmou Trump, em coletiva na Casa Branca com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

As declarações de Trump foram uma resposta à declaração de mais cedo do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan. O deputado disse estar "extremamente preocupado" com o projeto, que, segundo ele, pode ameaçar o impulso de crescimento econômico que a reforma tributária deu aos EUA.

Trump disse também que não acredita que a medida de tarifação de importação vai gerar uma guerra comercial.

O presidente americano voltou a criticar o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), o qual classificou como "um desastre". "As tarifas de aço e alumínio podem fazer parte do Nafta", afirmou, em resposta à ideia do Canadá de pedir exclusão dessa tarifação.