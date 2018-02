Preços ao consumidor desaceleram em seis de sete capitais pesquisadas pela FGV. O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) mostrou que uma variação positiva menor na maioria das cidades entre a primeira quadrissemana de fevereiro e a segunda leitura do mês. No geral, o IPC-S arrefeceu de 0,70% para 0,46% no período. Em Brasília, inclusive, houve deflação de 0,14%, ante 0,05%. Apenas Salvador registrou aceleração no período, de 0,73% para 0,85%. /Agências

Mais de 380 mil aprendizes foram contratados no ano passado. Programa que incentiva a inserção de jovens no mercado de trabalho, a Aprendizagem Profissional encerrou 2017 com a contratação de 386,7 mil jovens. Esse número ficou praticamente estável em comparação com o registrado no ano anterior, segundo o Ministério do Trabalho. No ano passado, o setor que mais contratou aprendizes foi o comércio, com 97,7 mil jovens. / Da Redação

Receita Federal disponibiliza vídeo sobre o Micro Empreendedor Individual. O vídeo, no canal TV Receita do YouTube, esclarece as vantagens da formalização de micro empresários, os MEIs. Segundo o fisco, diversas informações sobre o assunto são apresentadas de forma simplificada. O objetivo é facilitar o negócio e impulsionar o empreendedorismo./ Da Redação