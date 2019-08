Sicredi isenta taxa de carregamento em planos de previdência privada.Os associados com reservas nos fundos Sicredi Seleto Juros, Sicredi Reserva, Sicredi Valor Inflação, Sicredi Essencial Composto e Sicredi Valor Composto, independentemente da data de adesão aos planos, também serão beneficiados pela isenção da taxa, já a partir deste mês de agosto. / Da Redação

Mastercard compra controle de empresa de pagamentos por US$ 3,19 bilhões.A processadora de pagamentos Mastercard informou ontem que vai comprar parte majoritária da empresa de serviços corporativos do grupo escandinavo de pagamentos Nets por cerca de US$ 3,19 bilhões, ampliando seu impulso nos mercados nórdicos. A aquisição compreende os serviços de compensação, pagamento instantâneo e as soluções de faturas do negócio de serviços corporativos da Nets./ Reuters

Poupança registra resgate líquido de R$ 1,605 bilhão em julho, informou o Banco Central.No mês passado, os saques superaram os depósitos em R$ 1,836 bilhão no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto na caderneta de poupança rural o resultado ficou no azul em R$ 230,8 milhões. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, a caderneta de poupança registrou saque líquido de R$ 16,104 bilhões./ Reuters