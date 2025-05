Novo auxílio de 400 reais? Governo desmente informação

O governo federal oferece uma série de benefícios, mas nenhum deles inclui um novo auxílio de 400 reais. Nos últimos dias, uma fake news passou a circular nas redes sociais sobre o pagamento de um novo programa, que seria pago através do Caixa Tem. Contudo, a informação foi desmentida pelo governo federal.

Não existe novo auxílio de 400 reais

Em nota ao DCI, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informou que não instituiu nenhum novo auxílio com essas características, nem há anúncios oficiais que indiquem a criação desse programa específico.

O ministério orienta que, em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a Ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações nos canais oficiais do governo federal.

Quais são os auxílios do governo?

Em 2025, os benefícios sociais oferecidos pelo governo federal abrangem diferentes áreas, como assistência social, previdência, saúde e renda. O Caixa TEM é a plataforma utilizada para os pagamentos – e é necessário estar inscrito no CadÚnico.

1 – Bolsa Família: principal programa de transferência de renda do País. Voltado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Os repasses variam conforme a composição familiar (crianças, gestantes, lactantes, adolescentes).

2 – Benefício de Prestação Continuada (BPC): pago a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de baixa renda. O valor mensal é de um salário mínimo, sem exigência de contribuição prévia à Previdência.

3 – Auxílio Gás: auxílio bimestral destinada à compra do botijão de gás de 13 quilos. O valor segue a média nacional do preço do botijão, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).

4 – Seguro-Desemprego: benefício temporário para trabalhadores formais demitidos sem justa causa. Variam o número de parcelas e o valor conforme o tempo de trabalho e salário anterior.

5 – Abono Salarial (PIS/Pasep): pago anualmente a trabalhadores que recebem até dois salários mínimos e tenham exercido atividade com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base.

6 – Aposentadorias e pensões: geridas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), contemplam trabalhadores que contribuíram ao longo dos anos. Podem ser por idade, tempo de contribuição, invalidez ou especiais. Os valores começam em um salário mínimo.

7 – Auxílio-Reclusão: pago aos dependentes de segurados do INSS de baixa renda que estejam presos em regime fechado e sem remuneração.

8 – Auxílio-Doença: concedido ao trabalhador que ficar temporariamente incapacitado por motivo de saúde, desde que tenha cumprido o período mínimo de carência.

9 – Salário-Maternidade: destinado a seguradas do INSS durante o período de licença-maternidade, inclusive em casos de adoção e natimorto. Quem é MEI tem direito ao Auxílio Maternidade.

10 – Tarifa Social de Energia Elétrica: concede desconto na conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).