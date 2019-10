SÃO PAULO (Reuters) - O Nubank atingiu a marca de 15 milhões de clientes, sendo 10 milhões no cartão de crédito, disse nesta sexta-feira o presidente e sócio-fundador da fintech, David Vélez.

"Abrimos muitas novas frentes de negócios nos últimos 12 meses e estamos crescendo rápido", disse Vélez durante o Brasil Investment Forum.

O executivo não informou dados comparativos, mas em agosto a companhia afirmou já ser o maior banco digital do mundo, com mais de 12 milhões de clientes.

Além de passar a oferecer contas digitais e serviços para micro e pequenos empreendedores, a plataforma lançada em 2014 inicialmente apenas com cartões de crédito também passou a ofertar crédito direto ao consumidor mais recentemente.

Segundo o executivo, no produto de crédito ao consumidor, o Nubank tem meta de praticar taxas de juros 30% a 40% menores do que a média do mercado.

Ele afirmou que o Nubank já tem estrutura de prevenção de riscos de categoria superior à exigida pelo Banco Central para instituições do porte da fintech e poderia lidar com exigências regulatórias maiores, caso o regulador exija.

Vélez disse também que nas próximas semanas o Nubank deve iniciar em larga escala suas operações no México, onde anunciou estreia em maio, um mês antes de também avisar que iniciaria operações na Argentina.

(Por Aluísio Alves)