O Nubank anunciou nesta terça-feira que começará a testar a primeira versão de sua conta digital para pessoa jurídicas, em mais um movimento da crescente expansão da companhia de serviços financeiros.

O teste será feito apenas com clientes do banco que sejam sócios únicos de pequenos negócios, empreendedores ou autônomos, que deverão se cadastrar no site do Nubank para participar do teste.

Nessa fase de testes não haverá cobrança de anuidade ou qualquer outra tarifa, informou o Nubank em comunicado.

O Nubank havia anunciado no mês passado a abertura de suas operações na Argentina, em busca de atingir um público de 16 milhões de pessoas que não possuem acesso ao sistema bancário tradicional no país. A empresa também tem operações no México.

O teste com pessoas jurídicas começa nesta terça-feira, informou o Nubank, que afirma ser a principal fintech da América Latina, com 10 milhões de clientes.

(Por Peter Frontini)